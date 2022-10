Jazda na kolobežke sa stala Jozefovi († 33) osudnou: Deti už svojho otca nikdy neuvidia

Neprežil nočnú jazdu! Jozef († 33) z Horných Kočkoviec pri Púchove zomrel po tom, čo spadol z elektrokolobežky len pár metrov pred miestnym kostolom.

Večer sa vracal domov, no stratil balans, spadol a hlavou sa udrel o obrubník. Nemal prilbu. Pracovitý muž skončil v nemocnici, kde však po 3 dňoch prehral boj o život. Zanechal po sebe dve krásne deti. Jeho exmanželku Romanu (27) tragická správa obrala o slová.

Už nikdy ich neobjíme, nekúpi darčeky ani nepobozká. Jozef bol podľa rodiny ten najlepší otec pod slnkom. „On sa deťom naozaj venoval, bol vždy k dispozícii, keď bolo treba. Dalo sa na neho spoľahnúť,“ opísala Romana svojho exmanžela, ktorý v nedeľu išiel domov z mesta, lenže na elektrokolobežke z nepochopiteľných príčin stratil balans a pri kostole v Horných Kočkovciach spadol. Jozef sa udrel hlavou o obrubník a napriek snahe lekárov v nemocnici skonal po troch dňoch.

„O desiatej večer prišli za mnou policajti, keďže mal Jozef u nás trvalý pobyt, a povedali mi, čo sa stalo. Nechcela som tomu veriť,“ povedala so slzami na krajíčku mama dvoch detí, „je to pre nás tragédia.“„Ani nechcite vedieť, aké to bolo náročné. Snažila som sa im to citlivo vysvetliť. Jozef bol pre nich všetkým, mali nádherný vzťah. Terezka so Samkom teraz plačú, smútia za tatinkom a viem, že ešte budú,“ dodala Romana.



Už raz spadol



Jozef pritom len pred časom spadol a na tri týždne bol práceneschopný. Napriek všetkému nezanevrel na jazdu na rýchlej elektrokolobežke, no nenosil prilbu a to sa mu, žiaľ, stalo osudným. „Na tej ceste je malá priehlbina, možno tam sa mu to vymklo spod kontroly a spadol,“ zamyslela sa Romana, ktorá je presvedčená o tom, že na e-kolobežkách by mala byť povinná prilba. Trenčianska polícia prešetruje prípad ako prečin usmrtenia.