Smer-SD pripúšťa podporu štátneho rozpočtu: Kladú si ale viaceré podmienky! Čo chcú dosiahnuť?

Opozičný Smer-SD podporí štátny rozpočet na budúci rok za predpokladu, že do 30. júna 2023 sa budú konať predčasné parlamentné voľby a že v rozpočte sa vykonajú určité úpravy. Požadujú presun 3 miliárd eur na zdravotníctvo, sociálne veci a školstvo.

V utorok (25.10.) na tlačovej konferencii to vyhlásil predseda Smeru-SD Robert Fico. Strana podľa Fica vníma situáciu, ktorá na Slovensku je. Zdôraznil však, že za to, že vládna koalícia nemá dostatok hlasov v parlamente, musí zaplatiť "politickú cenu". "Rozpočet môže bez problémov prejsť, ak do 30. júna sú voľby a ak budú v rozpočte urobené zmeny," priblížil Fico s tým, že v takom prípade môže vládna koalícia počítať s 27 hlasmi Smeru-SD.

Poslanec Smeru-SD Ladislav Kamenický ozrejmil, že strana bude žiadať presun 3 miliárd eur do kapitol zdravotníctva, sociálnych vecí a školstva. Poukázal pritom aj na mieru zvýšenia výdavkov v návrhu budúcoročného rozpočtu oproti roku 2019. "Treba prehodnotiť rezervy, treba prehodnotiť iné veci a nájdu sa 3 miliardy do týchto oblastí, ktoré my požadujeme," skonštatoval s tým, že o rozdelení 3 miliárd eur je možné diskutovať.

Kamenický zároveň poukázal na to, že výdavky na zdravotníctvo majú byť v budúcom roku podľa návrhu nižšie, ako bola skutočnosť v roku 2022. Peniaze podľa Kamenického treba na stabilizáciu zdravotníctva, ale aj na sociálne veci. Vyše 1 miliardy eur preto chcú na oblasť sociálnych vecí na pomoc a "kompenzáciu toho, o čo okradla táto vláda dôchodcov".