Bratislava zvádza boj o kreslo: Kto sa stane primátorom hlavného mesta? Kandidáti nepoľavujú!

Boj o primátora hlavného mesta naďalej pokračuje a do volieb už zostáva len pár dní. Podarí sa post obhájiť Matúšovi Vallovi alebo po ňom preberie Bratislavu niekto iný? O miesto primátora zabojuje dokopy osem kandidátov.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Už túto sobotu (29.10.) vo voľbách zabojujú Miroslav Heredoš (nezávislý), Martin Jakubec (Kotlebovci-ĽSNS), Rudolf Kusý (Za ľudí, KDH, Sme rodina), Martin Mlýnek (OĽaNO, NOVA, OKS), Peter Poláček (Hnutie občan národ spravodlivosť), Andrej Trnovec (SĽS Andreja Hlinku), Matúš Vallo (Team Bratislava, PS, Spolu) a Miroslav Vetrík (Život - Národná strana). O tom, čo majú v pláne s hlavným mestom, a čo chcú priniesť občanom hovorili v diskusnej relácii na TA3. Prepisy celého rozhovoru poskytuje Newton Media.



Bezpečnosť a doprava



Ako chcú kandidáti zabezpečiť bezpečnosť občanom žijúcich v hlavnom meste? Aké preventívne opatrenia v bezpečnosti a doprave možno nastaviť aby sa už nikdy nemuseli opakovať tragédie ako na Zochovej a Zámockej ulici?



Rudolf Kusý (Za ľudí, KDH, Sme rodina)

Len veľmi stručne, pokiaľ ide o Zochovu, tak v zásade dve veci. Prvá vec, my potrebujeme, aby sme v budúcnosti sa vyhli podobným strašným tragédiám a vieme na to aplikovať podobný spôsob, ako je v Taliansku, takže osadiť na podobné zastávky, ktoré sú veľmi frekventované, naozaj špeciálne stĺpiky, ktoré zabránia prieniku auta až veľkotonážneho kamiónu. A druhá vec, mesto musí začať investovať viac do mestskej polície. Urobili sa nejaké veci, treba v tom pokračovať a predovšetkým treba byť férový k mestským policajtom, lebo robia svoju prácu, ale ich platy sú neférové voči zamestnancom magistrátu a oni sú zamestnanci magistrátu. Čiže ja som za to, vrátiť im trinásty, štrnásty plat, aby sa vykompenzovali ich finančné požiadavky.





Matúš Vallo (Team Bratislava, PS, Spolu)

Ja už iba spomeniem, že pre nás je bezpečnosť zásadná téma, aj keď tá bezohľadnosť a alkohol za volantom a tá nenávisť, ktorá je dneska aj vo virtuálnom priestore, ale aj v parlamentných laviciach, proti tomu žiadne opatrenie nepomôže a my sme ako mesto výrazne zvýšili rozpočet na mestskú políciu, máme o tretinu viac mestských policajtov, najviac v histórii Bratislavy, zväčša dvojnásobný počet kamier v uliciach, máme vyše 500 kamier v uliciach, je to veľmi dôležité, máme dve fixné stanice mestskej polície na Obchodnej a priamo v Pentagone. A takisto máme 4 nové vysunuté pracoviská a máme zásahovú jednotku novú, pracujeme na tom, aby aj sme my s mestskou políciou prispeli k tomu, aby Bratislava bola bezpečné mesto.



Miroslav Heredoš (nezávislý)

Ja by som rád vyslal signál našim občanom z našej diskusie, že väčšina otcov a väčšinou občanov nejazdí opitá a väčšina ľudí nezabíja inak orientovaných ľudí, takže bol by som rád, keby sme si hovorili aj veci pozitívne. Naši občania, obrovská väčšina sú vzorní ľudia, vzorní otcovia a vzorné mamy a kvôli jedincom, ktorí urobia exces, by som ja osobne neriešil viac represívnych vecí, ale išiel by som cestou signálu, ktorý by bol určite pozitívny a chcel by som aj povedať jednu vec. Alkohol ide od najvyšších ústavných činiteľov. Eduard Heger sa do dnešného dňa ešte neomluvil, alebo neodvolal svoj výrok, ktorý urobil dávnejšie, že môžme piť cez deň vodku a nebudeme opití, je to úplne okej. Ja by som z tohto miesta vyzval pána Hegera, aby sa aj on za svoj výrok omluvil a aby nevysielal do našej spoločnosti signály, že cez deň môžeme byť opití.

Peter Poláček (Hnutie Občan Národ Spr.)

Pre mňa je problematika bezpečnosti veľmi blízka záležitosť. Ja sa na tento problém dívam koncepčne. To, čo sme videli teraz a čoho sme boli svedkami, je iba špička ľadovca, takže tento problém, to, čo sa tu dlho zanedbávalo, fakt roky, dlhé roky, tak ono to nemá ani rýchle riešenie, ani jednoduché riešenie. Riešenie je, ale ja aby som fakt navrhol v tejto veci úplne osobitnú špeciálnu debatu, diskusiu, aby sa mohol povedať viac k tomu, to je celé.