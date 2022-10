O Nitru sa vo voľbách pobijú šiesti muži, víťaza čakajú ťažké časy: Ako chcú riešiť energetickú krízu?

Spojené komunálny voľby sa konajú už tento víkend a primátora si po rokoch budú opäť voliť aj obyvatelia Nitry. Pozrite si názory kandidátov na niektoré podstatné témy.

O post primátora má v Nitre záujem šesť kandidátov. Erik Blaško kandiduje za Národnú koalíciu, Marek Hattas, súčasný primátor Nitry, kandiduje za svoju stranu Regionálny tím Kraj Nitra, Igor Kršiak kandiduje s podporou strán Hlas-SD, Sme rodina, Dobrá voľba-Umiernení demokrati Slovenska, Pavol Obertáš kandiduje ako nezávislý, Dalimír Solčanský kandiduje za stranu Republika a Štefan Štefek kandiduje taktiež ako nezávislý.

V diskusii v televízii TA3 vyjadrili svoje názory na dôležité témy, ktoré trápia obyvateľov Slovenska. Prepisy rozhovoru poskytla Newton Media.

Aký je váš názor na pomoc občanom v čase energetickej krízy? Aké riešenia sú pre Nitru najoptimálnejšie?

Igor Kršiak: Od momentu, keď sa začala energetická kríza, máme dnes fotovoltaické elektrárne na každej materskej a základnej škole, vieme si vrátiť do rozpočtu milióny eur a vykryť asi štyridsaťpercentnú úsporu pre tieto zariadenia. Začali sme auditovať verejné osvetlenie, osvetlenie vo všetkých školách, kde je ďalšia x-percentná úspora. To znamená, že dnes čakať na zastropovanie cien zo strany štátu je vlastne také alibistické sedenie, pokiaľ sa samospráva nerozhýbe a nezačne niečo robiť.

To znamená, že za mňa dnes treba klopať na dvere, kde poplatok napr. od vodárov sa môže vrátiť do investícií mesta, kde napr. riešiť úsporu v PHM mestskej autobusovej doprave, aby sme nepreplácali nárasty cien, napr. úpravou grafikonu atď. Čiže toto sú pre mňa základné témy, ktoré treba riešiť v rámci energetiky alebo toho, čo hrozí mestu na budúci rok. A to sa týka, samozrejme, aj občanov.

Pavol Obertáš: Máme akciovú spoločnosť Teplárenská, ktorá nám nevyplatila dividendy za tento rok. To znamená, že tam je nejaký problém s hospodárením a s kontrolou. Čo sa týka toho šetrenia, mesto má vypracovanú nízkouhlíkovú stratégiu, kde máme jasne popísané konkrétne opatrenia na šetrenie tých energií. Takže treba postupne pristúpiť k tomu, hľadať zdroje, hľadať rôzne fondy. Máme jasne stanovené, ako má mesto postupovať pri úspore a už sa toho treba len držať.