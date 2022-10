Z tohto sa len tak ľahko nespamätajú: Rozbehnutý vlak zdemoloval v Česku autobus plný ľudí

Pri nehode elektrobusu a vlaku sa dnes popoludní vo Vrchlabí na Trutnovsku ľahko zranili traja ľudia. Autobus vošiel na priecestie, keď tam prechádzal vlak. ČTK to povedala policajná hovorkyňa Šárka Pižlová. Na regionálnej trati bude premávka zastavená do neskorého večera, České dráhy nasadili autobusy.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Kvôli vyšetrovaniu nehody a odstraňovaniu následkov je trať v úseku Kunčice nad Labem - Vrchlabí zatvorená, podľa odhadov Českých dráh to bude do 22.30 h. Vlak narazil do zadnej časti autobusu. Rušňovodič aj vodič autobusu mali negatívnu dychovú skúšku na alkohol. "Prejazd bol bez závor," uviedla hovorkyňa. Podľa fotografií z miesta nehody náraz zdemoloval kabínu rušňovodiča, autobus má v zadnej časti odtrhnutú karosériu a poničený interiér.

Polícia uviedla, že sa v autobuse ľahko zranili traja ľudia. Hasiči uvádzajú štyroch zranených, z toho jedného človeka z vlaku. Na mieste zasahovali hasiči z hradeckého a Libereckého kraja. Všetkých ošetrili záchranári, uviedli na Twitteri.