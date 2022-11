Veselý deň s deťmi sa pre mamu behom sekundy zmenil na katastrofu: Začal sa boj s časom

Matka dvoch detí sa nešťastne potkla a spadla na zem pri hre so synmi.

Deanna Crump (31) z amerického Michiganu sa 14. augusta naháňala so svojimi deťmi. Má dvoch synov, ročného Isaaca a trojročného Jerryho. V nemocnici jej povedali, že má zlomené kosti, poškodené tepny a v nohe jej nevedia nahmatať pulz. Lekári taktiež narazili na krvné zrazeniny.

Ako píše Daily Mirror, Deanna musela podstúpiť 3 operácie, kým sa odborníkom podarilo vyriešiť problém s prúdením krvi. Nanešťastie, Deanna začala vnútorne krvácať a ocitla sa v ohrození života. Krvné zrazeniny sčerneli, čo znamenalo, že noha odumiera. Jediným možným riešením bola amputácia. Deanna sa teraz učí žiť bez svojej končatiny.

“Som vďačná za to, že som nažive a že môžem byť doma so svojím manželom a deťmi. Spadla som a mala som neskutočné bolesti. Zavolali sme na záchrannú linku a zobrala ma záchranka,” vysvetlila situáciu Deanna. “Doktori mi povedali, že sa nedá nič robiť. Moja noha bola mŕtva. Zničilo ma to, bola to horská dráha emócií, ale sestričky ma upokojili,” dodala. “Po príchode domov som mala pár zlých dní. Ležala som v posteli a plakala celý týždeň. Avšak začínam sa cítiť lepšie a chodiť von s rodinou,” uviedla na záver.