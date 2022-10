Nakazila sa pohlavnou chorobou, ktorú nejde liečiť: Keď zistíte, ako ju dostala, zdvihne sa vám žalúdok

Testy potvrdili mamičke z Texasu nevyliečiteľnú pohlavnú chorobu. Dostala ju od muža, ktorý si umýval penis u nej v kancelárii a močil do jej fľaše s vodou.

Ako informuje Daily Mail, žena z amerického Houstonu prišla na hrozivú skutočnosť, keď do svojej kancelárie nainštalovala kameru. Pre portál ABC 13 uviedla, že na zábere vidno, ako 50-ročný údržbár Lucio Diaz strká svoje genitálie do jej nápoja. Vo fáze testovania je ďalších 11 ľudí. “Chcem to dohnať až pred súd! Chcem odhaliť, čo je zač a chcem, aby zaplatil za to, čo spravil a aby bol následne deportovaný,” povedala bližšie nešpecifikovaná žena.

Prvé podozrenia sa objavili v auguste, keď zo zásobníka na vodu vychádzal zvláštny zápach. Z tohto dôvodu si začala nosiť vlastnú vodu, ktorú si nechávala na stole. O pár dní zistila, že voda v jej fľaši zapácha rovnako ako voda v zásobníku.

Raz ju kolegyňa ponúkla, že jej spraví kávu. Povedala jej, nech použije vodu z jej fľaše. Tá sa jej zhrozená spýtala, prečo je daná tekutina žltá. Nasledovalo znechutenie, keďže tekutina zápachom pripomínala moč.

Koncom septembra nainštalovala vo svojej kancelárii skrytú kameru. Záber z nej potvrdil tie najhoršie obavy. “Bola som vystrašená. Zistili mi pohlavné choroby, ktoré má aj on. Dostala som ich od neho a tento fakt už nič nezmení,” vysvetlila svoju frustráciu. Po konfrontácii políciou, muž priznal, že čin spáchal úmyselne. Zároveň tvrdí, že o svojich pohlavných chorobách nevedel.