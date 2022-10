Cestovateľ v čase má pre ľudstvo vážne varovanie: 5 udalostí, ktoré navždy zmenia chod dejín

Muž tvrdí, že cestuje v čase. Podľa vlastných slov prichádza z roku 2906. Ľudstvo varuje, že v nasledujúcich rokoch bude čeliť hrôzostrašným udalostiam – vrátane „očisty“ podľa predlohy filmu „Purge“.

Používateľ „timevoyager“ (v preklade cestovateľ v čase, pozn. autora) na sociálnej sieti TikTok napísal, že precestoval už veľa rokov. Teraz je podľa neho najlepší čas ľudstvu pomôcť. V piatich videách tvrdil, že päť konkrétnych udalostí, ktoré sa majú stať nasledujúce dva roky, môže navždy zmeniť chod ľudských dejín, píše britský bulvárny portál The Sun. Varoval, že treba konať teraz.

Naznačil, že v tomto časovom rámci, by mali ľudia čeliť „zombie“ moru ošípaných, novým lockdownom a aj potenciálnej návšteve mimozemšťanov. „Pomôžem vám uvedomiť si, čo príde. Pomôžem vám všetkým spojiť sa a zachrániť ľudskú rasu,“ povedal v jednom z videí. „Ľudstvo bude vo vojne od roku 2243 do roku 2906. Ak sa ľudstvo teraz nezjednotí, tak to tak bude,“ tvrdí.

Sebavedomo hovorí o tom, že ľudia by mali od dnešného dňa brať na vedomie existenciu nemŕtvych – konkrétne tých v prasacej podobe. Vo videu hovorí, že „nakazené prasa“ utieklo z laboratória. Bolo prenášačom choroby. Takto mali vzniknúť „zombie prasatá“. V roku 2024 táto choroba nakazí aj prvého človeka. To je však podľa videí tohto používateľa ten najmenší z predpokladaných bezprostredných problémov ľudstva.

V januári 2023 bude podľa neho schválený zákon, ktorí povedie „očiste“. (Podľa predlohy hororového filmu „Purge“, v ktorom je raz do roka na 12 hodín povolené robiť všetko – vrátane zabíjania. Počas tohto obdobia dochádza k absolútnej anarchii a neopísateľným zverstvám, pozn. autora). V nápadnej podobnosti s hitom hororovej franšízy tvrdí, že sa začne odohrávať počas jednej noci počas prvých dvoch rokov. Dodáva, že vražedná udalosť bude trvať až jeden týždeň.

V ďalšom videu opisuje, že ľudstvo čakajú lockdowny aké zažilo počas pandémie choroby covid-19. Neobídu nás ani klimatické zmeny. Do Vianoc 2022 by mali ľudia získať aj dôkaz o existencii mimozemšťanov. Tých spája aj so stavbou pyramíd v Egypte. Dodáva, že výrobcovia automobilov Tesla a Amazon sa v roku 2023 spoja, aby vytvorili novú „futuristickú“ technológiu. Podľa jeho predpovedí by sa inovatívna spoločnosť volala Fractura a zahŕňala by vynálezy ako „potraviny, ktoré možno vytlačiť“ a wi-fi čip, ktorý údajne lieči paralýzu.