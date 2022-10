Prestanú premávať vlaky?! Odborári sú v štrajkovej pohotovosti: Toto odkazujú Železnice

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) hľadajú zdroje na kompenzáciu inflácie pre svojich zamestnancov. Diskutuje sa o tom na rezorte financií aj ministerstve dopravy. Pre TASR to uviedla hovorkyňa ŽSR Ria Feik Achbergerová v súvislosti so vstupom odborových organizácií pôsobiacich pri ŽSR do štrajkovej pohotovosti.

"ŽSR hľadajú zdroje na kompenzáciu inflácie pre svojich zamestnancov, ktoré sú v štádiu diskusií na ministerstve financií a dopravy," priblížila pre TASR Feik Achbergerová. Zároveň poznamenala, že ŽSR sa vždy pri vyjednávaniach s odborovými organizáciami snažia nachádzať riešenia pre zamestnancov, o čom podľa nej svedčí množstvo benefitov, ktoré železnice zamestnancom poskytujú. Odborové organizácie pôsobiace pri ŽSR vo štvrtok vstúpili do štrajkovej pohotovosti. Dôvodom je neúspešné kolektívne vyjednávanie o kompenzácii nárastu životných nákladov. Letné vlaky zabodovali: Spoločná kampaň Slovakia Travel a ZSSK slávi veľký úspech v zahraničí