Župan Milan Majerský si chce svoje pôsobenie zopakovať: Máme najväčší majetok na obyvateľa!

O post predsedu Prešovského samosprávneho kraja sa opätovne usiluje aj Milan Majerský (KDH). V rozhovore bilancuje uplynulé pôsobenie a upresňuje, čo by chcel dosiahnuť v ďalšom období.

Prečo ste sa opätovne rozhodli kandidovať na post predsedu PSK?

Náš kraj potrebuje pokračovať vo vysokom tempe rozvoja, ktoré sme nasadili. Rozbehli sme množstvo kvalitných projektov a odbiehať od rozbehnutej práce by bolo nezodpovedné. Náš kraj a ľudia v ňom majú čo ponúknuť celému Slovensku. Na východe nie že nič nie je, ale naopak Prešovský kraj je viac, než si kto myslí.

Sme a chceme byť Hrdý východ. Musíme dokončiť rozostavané cesty a rokovania s veľkými investormi. Na prahu kraja stoja svetové značky. Chceme splniť náš program a vytvoriť 5000 nových pracovných miest, ktoré zaručia rozvoj a zároveň výrazne vylepšia finančnú situáciu ľuďom, ktorí tu žijú.

Čo je podľa vás to naj, čo sa vám podarilo zrealizovať v prechádzajúcom volebnom období?

Cesty. Opravili sme všetky havarijné úseky ciest. Celkovo sme zrekonštruovali jednu tretinu ciest v kraji. V duálnom vzdelávaní sme zaznamenali 15-násobný nárast na súčasných 1 300 študentov. Založili sme Nadáciu na podporu rodiny, cez ktorú sme pomohli viac ako 400 rodinám sumou 227-tisíc €.

Čo ste chceli zrealizovať a nepodarilo sa? Prípadne to ešte potrebujete dotiahnuť do konca?

Dotiahnuť do konca chceme príchod silného investora. Dnes stojí na prahu dverí, rokujeme a prichádzajú ďalšie svetoznáme firmy. Náš cieľ je vytvoriť 5 000 pracovných miest do 4 rokov a už sa začína napĺňať. Podmienkou sú kvalitné cesty. V plnom profile a na celom úseku musíme rozbehnúť výstavbu cesty R4. Aby sa to podarilo, budeme pokračovať v intenzívnom tlaku na ministerstvo a vládu.