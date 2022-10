Pomenovať firmu je veda: Odborník má praktické tipy, čo by ste však určite nemali skúšať?

Výber názvu firmy netreba podceniť, mal by byť jasný, zrozumiteľný, odlišujúci, chytľavý, dobre zapamätateľný aj zmysluplný. Ročne je na Slovensku založených viac ako 15.000 spoločností a každá z nich sa snaží zaujať zákazníka aj svojím názvom.

Upozorňuje na to odborník na investície zo spoločnosti Investart Michal Porubän. "Dobré meno pre firmu je skutočne dôležité, nie je to len formalita, no určite nie dôležitejšie ako nápad, dobrý finančný plán a konkurencieschopné produkty alebo služby," hovorí Porubän.

Pred tvorbou vhodného mena pre budúci biznis sa oplatí mať jasno v niekoľkých veciach. Podľa profesionála je napríklad dôležité vedieť, či podnikanie bude prebiehať prioritne v online priestore, v offline alebo to bude ich kombinácia.

"Názov, ktorý sa bude často vyslovovať, by mal byť jasný a zrozumiteľný. Predstavte si, že ho budete potrebovať nadiktovať," odporúča odborník.

Dobré je tiež uvažovať o možnosti rozšíriť sa na nové, zahraničné trhy, teda expandovať. "Na toto na začiatku podnikania ľudia takmer nemyslia, čo je škoda, a keď sa biznisu darí a expandujú, musia zvažovať nákladný a komplikovaný rebranding alebo na zahraničný trh vstúpiť pod inou značkou. Ak si vopred zvolíte meno, ktoré je zrozumiteľné aj v iných jazykoch, určite je to dobrý krok," vysvetľuje Porubän.