Zima sa blíži, aké počasie nám prinesie? Vyhliadky sú zaujímavé: Toto hovorí dlhodobá predpoveď!

Jeseň je už v druhej polovici a obchody sú plné mikulášskych čokolád. Zima sa blíži a väčšina z nás si kladie otázku, aká asi bude!

Odpoveď majú meteorológovia. O tom, aká nás čaká zima, píše iMeteo.sk. Nasledujúce týždne by podľa portálu mali priniesť relatívne teplé dni. Počasie vo väčšine Európy by malo byť až do polovice novembra teplotne nadpriemerné.

"Mierna zmena by mala nastať v druhej polovici novembra, kedy sa podľa vyhliadok ochladí a hrozia prvé výraznejšie mrazy. Nepôjde však o nič dramatické," uvádzajú meteorológovia.

Klimatické vyhliadky podľa portálu naznačujú normálne, až nadpriemerne teplé zimné mesiace. Dôležitá informácia sa však týka snehových zrážok. V porovnaní s piatimi uplynulými zimami sa podľa odborníkov môžeme tešiť na výdatnejšie sneženie.