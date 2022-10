Nelichotivá štatistika: Zostreľovanie dronov stálo Ukrajinu viac, než drony stáli Rusov! Milióny eur

Cena, ktorú Ukrajina vynaložila v súvislosti so zostreľovaním ruských dronov iránskej výroby, niekoľkonásobne prevyšuje čiastku, ktorú na tieto drony minulo Rusko. Vyplýva to z analýz, ktoré v stredu zverejnili mimovládne organizácie. TASR správu prevzala z denníka The Guardian.

Ukrajine sa za uplynulý mesiac podarilo zostreliť 161 dronov Šáhid-136, jeden dron Šáhid-129 a štyri väčšie bezpilotné lietadlá typu Mohádžir-6. The Guardian uvádza, že za jeden dron Šáhid-136 iránskej výroby Rusko zaplatilo približne 20 000 – 50 000 eur. Podľa analytikov sa tak celková suma, ktorú Rusko vynaložilo na neúspešné dronové útoky na Ukrajine, pohybuje v rozmedzí 12 až 18 miliónov eur. Kličko vyzýva Ukrajincov, aby zostali v krytoch: V centre Kyjeva sa opäť ozvali výbuchy! Ukrajina však za techniku používanú na zostrelenie nepriateľských dronov zaplatila omnoho viac. Náklady na prevádzku stíhačiek typu MiG-29, na strely s plochou dráhou letu C-300, obranný systém Nasams a menšie zbrane sa podľa odhadov analytikov vyšplhala na takmer 29 miliónov eur. Ukrajina v uplynulých týždňoch zaznamenala viacero útokov, do ktorých ruská armáda nasadila iránske bezpilotné lietadlá. Teherán však popiera, že by tieto zariadenia dodával Rusku. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v utorok povedal, že nemá nijaké informácie o tom, či ruská armáda použila pri rozsiahlych útokoch na ukrajinské mestá iránske drony. Dodávali drony Rusku, teraz ich neminie trest: Čo chystá Európska únia na Irán? Hovorkyňa šéfa diplomacie EÚ Josepa Borella však uviedla, že Európska únia pripravuje nové sankcie voči Iránu po tom, ako získala dostatok dôkazov, že Teherán dodáva Rusku ozbrojené drony pre využitie na Ukrajine.