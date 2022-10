Zahralo Rusko dokonalé divadlo? Ukrajinu prístup Kremľa vytočil: Vykresľujú nás ako agresora!

Šéf ukrajinskej prezidentskej kancelárie Andrij Jermak v stredu obvinil Ruskom dosadených predstaviteľov, že evakuácia civilistov z okupovaného mesta Cherson je "propagandistické predstavenie", pričom Ukrajinu neprávom vykresľujú ako agresora. Informovala o tom tlačová agentúra AP.

Chersonská oblasť, s rovnomenným hlavným mestom, je jednou zo štyroch ukrajinských oblastí, ktoré Rusko minulý mesiac protiprávne anektovalo. Miestni predstavitelia lojálni voči Moskve presviedčajú obyvateľov mesta, aby Cherson opustili, pretože postupujúce ukrajinské sily budú ostreľovať obytné štvrte.

Šéf ukrajinskej prezidentskej kancelárie v stredu na sociálnej sieti Telegram napísal, že "Rusi sa snažia vystrašiť obyvateľov Chersonu lživými správami o ostreľovaní mesta našou armádou". Podľa Jermaka to je "dosť primitívna taktika vzhľadom na to, že ukrajinské ozbrojené sily nestrieľajú na ukrajinské mestá - to robia iba ruskí teroristi".