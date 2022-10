Sulík vystúpil na podporu LGBTI: Takéto plány má SaS! Dobehneme Európu?

Ak bude opäť príležitosť pre stranu Sloboda a Solidarita (SaS) po najbližších voľbách byť súčasťou vlády, pôjde len do takej koalície, kde bude konkrétny návrh na pomoc LGBTI ľuďom prijatý v koaličnej zmluve a následne schválený. Povedal to predseda SaS Richard Sulík dnes na tlačovej konferencii.

Dodal, že takýto návrh musí byť po vzniku vlády na prvom alebo druhom zasadnutí odsúhlasený v Národnej rade SR (NR SR). „Máme silný právny tím, ktorý sa v tejto problematike vyzná. Po odbornej stránke vieme zostaviť veľmi kvalitný európsky štandardný návrh, ktorý zodpovedá Európe 21. storočia," tvrdí Sulík. Ďalej uviedol, že o takomto návrhu budú v najbližších mesiacoch diskutovať aj s mimovládnymi organizáciami, akou je napr. Inakosť.

Návrh na vytvorenie inštitútu partnerského spolužitia dnes poslanci Národnej rady (NR) SR neposunuli do druhého čítania. Cieľom návrhu strany Sloboda a Solidarita (SaS) bolo zlepšiť legislatívu v oblasti majetkových práv týkajúcu sa osôb žijúcich v spoločnej domácnosti. Liberáli navrhovali zaviesť pojmy „spolužijúci partner“ a „spolužijúca partnerka“.

Návrh bol koncipovaný ako rodovo neutrálny, to znamená, že umožňuje uzatvorenie partnerského spolužitia tak medzi dvoma osobami rôzneho pohlavia (druh a družka), ako aj medzi osobami rovnakého pohlavia.

Ak by bol návrh schválený, partnerské spolužitie by vzniklo formou notárskej zápisnice a zaniklo buď rovnakou formou, alebo vstupom do manželstva či smrťou. Predpokladom na spôsobilosť pre partnerské spolužitie bol podľa návrhu plnoletosť, partneri nemohli byť manželia ani pokrvní príbuzní.