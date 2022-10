Poslancov neobmäkčila ani vražda dvoch ľudí: Takto dopadol zákon o partnerskom spolužití!

Návrh na vytvorenie inštitútu partnerského spolužitia dnes poslanci Národnej rady (NR) SR neposunuli do druhého čítania.

Cieľom návrhu strany Sloboda a Solidarita (SaS) bolo zlepšiť legislatívu v oblasti majetkových práv týkajúcu sa osôb žijúcich v spoločnej domácnosti. Liberáli navrhovali zaviesť pojmy „spolužijúci partner“ a „spolužijúca partnerka“.

Návrh bol koncipovaný ako rodovo neutrálny, to znamená, že umožňuje uzatvorenie partnerského spolužitia tak medzi dvoma osobami rôzneho pohlavia (druh a družka), ako aj medzi osobami rovnakého pohlavia. Ak by bol návrh schválený, partnerské spolužitie by vzniklo formou notárskej zápisnice a zaniklo buď rovnakou formou, alebo vstupom do manželstva či smrťou. Predpokladom na spôsobilosť pre partnerské spolužitie bol podľa návrhu plnoletosť, partneri nemohli byť manželia ani pokrvní príbuzní.

Slovensko je jednou zo šiestich krajín Európskej únie, ktorá nemá nijaký spôsobom upravené vzťahy osôb rovnakého pohlavia. Návrh z dielne liberálov bol novelou ôsmich zákonov. Nevytváralo by sa ním plnohodnotné životné partnerstvo, ale upravovali by sa majetkové práva a niektoré životné situácie.

Ide napríklad o sprístupňovanie zdravotnej dokumentácie, zavedenie bezpodielového spoluvlastníctva, zaradenie partnerov do prvej dedičskej skupiny, sprevádzanie k lekárovi, nárok na ošetrovné, plnenie z poistného po smrti poisteného partnera, poukazovanie dávky na účet inej osoby na žiadosť poberateľa dávky či jednorazové odškodnenie v prípade smrti v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania.

Návrh zákona vychádzal podľa SaS z Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky, ktoré obsahuje zámer zlepšiť legislatívu v oblasti majetkových práv, týkajúcu sa osôb žijúcich v spoločnej domácnosti.