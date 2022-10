Už sa to deje: Mesto na Ukrajine začalo s evakuáciou! Čo bude nasledovať?

Proruské úrady začali evakuovať obyvateľov okupovanej Chersonskej oblasti na ľavý breh rieky Dneper. Informovala o tom dnes ruská tlačová agentúra TASS s odvolaním sa na okupačnú správu mesta Olešky. Podľa Moskvou dosadeného šéfa oblasti Volodymyra (Vladimira) Salda chcú úrady počas týždňa presunúť 50 000 až 60 000 ľudí.

Saldo už v utorok (18.10.) uviedol, že dôvodom je ukrajinská protiofenzíva. "V Chersone začal organizovaný presun obyvateľov na druhý breh Dnepra," cituje TASS z vyhlásenia mestskej správy Olešek, teda mesta nachádzajúceho sa práve na ľavom brehu.

Evakuácia sa podľa agentúry odohráva na lodiach, ktoré prevážajú ľudí do Olešiek a do obce Hola Prystaň. Podľa agentúry RIA Novosti na nich čakajú autobusy, ktoré ich majú odviezť na polostrov Krym, anektovaný Rusmi v roku 2014, alebo priamo do Ruska.

Šéf ruskej okupačnej správy Chersonskej oblasti Saldo dnes podľa RIA Novosti zopakoval svoje skoršie tvrdenie, že ukrajinské ozbrojené sily by mohli zničiť hrádzu priehrady Kachovské vodné elektrárne, čo by viedlo k zatopeniu niektorých miest a voda by sa dostala až do Chersonu. "Voda na niektorých miestach stúpne o meter, ľudia tam musia byť rýchlo evakuovaní," povedal v ruskej televízii Saldo. Samotný Cherson je podľa neho položený vyššie, napriek tomu sú niektoré časti prípadným zatopením ohrozené.