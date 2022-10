Nemilosrdne ich popravili: Zverstvo! Talibanskí bojovníci zastrelil 27 zajatcov a potom oslavovali

Vládnuce radikálne hnutie Taliban v Afganistane v polovici septembra v rámci ofenzívy v údolí Paňdžšír zajal, zviazal a zastrelil 27 mužov. Vyplýva to zo správy, ktorú v utorok zverejnila skupina Afghan Witness (AW) vedená neziskovou organizáciou Centre for Information Resilience (CIR) so sídlom v Británii. TASR správu prevzala z agentúry AP.

Overené video zachytáva piatich mužov s páskou na očiach a rukami zviazanými za chrbtom. Potom na nich bojovníci Talibanu 20 sekúnd strieľajú a oslavne kričia. Ide o zriedkavé overenie používania brutálnych metód Talibanu, uvádza AW. Vedúci jej investigatívneho tímu David Osborn povedal, že správa poskytuje "najjasnejší príklad" toho, ako Taliban vykonáva "riadenú čistku" odporujúcich bojovníkov. AW analyzovala desiatky videí a fotografií na sociálnych sieťach, aby presvedčivo spojila jednu skupinu bojovníkov Talibanu so zabitím desiatich mužov v okrese Dara v Paňdžšíre. USA si pripomínajú deň dievčat: Takto chcú pomôcť mladým Afgankám, ktoré trpia pod Talibanom AW na základe fotografií na sociálnych sieťach potvrdila 17 ďalších vrážd. Ich obeťami sú muži so zviazanými rukami za chrbtom. Videá a fotografie pomocou geolokácie a chronolokácie poskytujú podrobné informácie priamo z miesta činu. "Pomocou open-source nástrojov sme zistili fakty o ... poprave skupiny mužov v údolí Paňdžšír v polovici septembra," povedal Osborn. Dodal, že v čase "popravy boli zadržané osoby zviazané a nepredstavovali žiadnu hrozbu pre únoscov z Talibanu". Skupina bojujúca proti Talibanu hlási veľký úspech: Naozaj sa im toto podarilo? Hovorca afganského ministra obrany uviedol, že zverejnené videá sú predmetom skúmania. Ďalšie podrobnosti odmietol poskytnúť. Hovorca Talibanu Zabíhulláh Mudžáhid správu AW bezprostredne nekomentoval. Taliban od nástupu k moci v auguste 2021 potláča svojich odporcov a bráni tiež ženám v prístupe k verejnému životu a vzdelávaniu.