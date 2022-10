Veľká rana pre fanúšikov vesmírnych misií: Zomrel astronaut († 93) a významný veliteľ NASA

McDivitt zomrel minulý týždeň vo štvrtok v štáte Arizona, oznámil v utorok (18.10.) americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA), z ktorého vyhlásenia cituje tlačová agentúra AP.

McDivitt bol tiež v roku 1965 veliteľom vesmírnej misie Gemini 4, v rámci ktorej jeho kolega Edward White uskutočnil prvý výstup Američana do vesmíru. Jeho fotografie Whitea počas výstupu do otvoreného vesmíru sa stali "ikonickými".

With heavy hearts, we mourn the recent passing of Korean War veteran, former test pilot, aeronautical engineer, and @NASA astronaut Jim McDivitt. McDivitt was selected to be part of Astronaut Group 2 and went on to command Gemini IV in 1965 and Apollo 9 in 1969. Rest in peace 🫡 pic.twitter.com/PRvTShrnwy