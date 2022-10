Na Matovičov rozpočet sa sype kritika: Analytik na rovinu: Ktorá sféra na to doplatí?

Rozpočet pre školstvo na rok 2023 je nedostatočný a ukrýva nášľapné míny. Pre TASR to uviedol analytik Centra vzdelávacích analýz Michal Rehúš. Ako skonštatoval, viac peňazí pôjde najmä na nárast platov ľudí, ktorí pracujú v školstve.

"Zvyšovanie platov je nevyhnutný a pozitívny krok, ale plánovaný nárast je aj vzhľadom na vysokú infláciu nedostatočný. V budúcom roku a pravdepodobne ani v roku 2024 sa reálna výška platov nedostane na úroveň roka 2021," uviedol.

Okrem toho podľa neho platy ostatných pracujúcich mimo školstva majú počas najbližších troch rokov narásť viac ako tie učiteľské. "Pravdepodobne môžeme očakávať, že učiteľská profesia sa v porovnaní s ostatnými povolaniami stane ešte menej atraktívnou," povedal.

Veľkým rizikom podľa analytika je, že rozpočet ráta s tým, že v porovnaní so súčasným stavom v budúcom roku výrazne klesne počet zamestnancov v regionálnom aj vysokom školstve. "V regionálnom školstve ide o pokles o 1600 a vo vysokom školstve o 2000 pracovníkov. Znamená to, že buď sa bude prepúšťať, alebo školám budú chýbať možno až desiatky miliónov eur," informoval Rehúš. Pritom napríklad počet detí v základných a stredných školách by mal podľa neho výrazne narásť.

Rehúš tvrdí, že v rozpočte nie sú peniaze na mnohé dôležité opatrenia. "Predovšetkým chýbajú peniaze na posilnenie podporného personálu v školách, či aspoň na udržanie pedagogických asistentov alebo odborníkov, ktorí sú zamestnaní cez eurofondy a v auguste budúceho roka sa im skončí zmluva," uviedol s tým, že bez toho sa nedá zaviesť jedna z kľúčových reforiem plánu obnovy. Čiže podporné opatrenia, na ktoré by mali mať nárok všetky deti čeliace prekážkam vo vzdelávaní.

Na oblasť vzdelávania, vedy, výskumu a športu by malo ísť v roku 2023 takmer 4,5 miliardy eur. Výdavky na túto oblasť medziročne rastú o 481 miliónov eur. Vyplýva to z návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2023 až 2025, ktorý schválila v piatok (14. 10.) vláda.