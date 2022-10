Piloti aerolínií ďalej štrajkujú: Problémy majú desaťtisíce ľudí! Tejto spoločnosti sa radšej vyhnite

Desiatky tisíc cestujúcich nemeckých nízkonákladových aerolínií Eurowings musia aj dnes počítať s komplikáciami kvôli pokračujúcemu štrajku pilotov. Rovnako ako v pondelok je odrieknuť v oboch smeroch večernú linku medzi Prahou a Düsseldorfom.

Aerolínie, ktoré sú dcérskou spoločnosťou Lufthansy, však predpokladajú, že sa im aj dnes podarí vypraviť asi polovicu letov. Protestovať za lepšie pracovné podmienky chcú piloti aj v stredu (19.10.).

Jadrom sporu nie je mzdové ohodnotenie, ale požiadavka odborového zväzu pilotov Vereinigung Cockpit (VC) na viac voľna a odpočinku. Podľa VC je neudržateľné, aby piloti museli pracovať až do limitov stanovených zákonom, ako nápravu preto zväz požaduje dodatočných 14 dní dovolenky. Aerolínie to považujú za ekonomicky neuskutočniteľné, ponúkajú však desať dní voľna a skrátenie týždňového pracovného času o tri hodiny. Odborári tvrdia, že je to málo, aerolinky teraz ale viac ponúknuť nechcú.

Terajší trojdňový štrajk, ktorý je už druhý za necelé dva týždne, zastihla Nemecko uprostred jesenných prázdnin. Pre desaťtisíce ľudí to znamená komplikácie s odletom na dovolenku a návratom domov. V pondelok spoločnosť Eurowings aj napriek protestu pilotov vypravila 240 z 488 plánovaných letov, dnes by mala byť situácia podobná.