Vážna dopravná nehoda na D2: Došlo k hrozivej reťazovej zrážke! Zasahovať musel i vrtuľník

V súvislosti s dopravným obmedzením na diaľnici D2 smer Česká republika sa v pondelok (17.10.) krátko po 14:00 h stala vážna dopravná nehoda. Na mieste zasahujú hliadky polície a Hasičského záchranného zboru. Na miesto bol privolaný vrtuľník so zdravotnou pomocou.

Úsek diaľnice od Malaciek smer Česká republika bude celý uzatvorený, odklon dopravy bude vedený cez Malacky. O udalosti informuje polícia na svojej sociálnej sieti.

Podľa doterajších informácií mal do posledného nákladného vozidla čakajúceho v rade kolóny z doposiaľ nezistených príčin naraziť vodič dodávky, do ktorého následne narazilo ďalšie osobné motorové vozidlo. Pri zrážke utrpeli dve osoby ťažké zranenia, ktoré si vyžiadali ich okamžitý prevoz vrtuľníkom do nemocnice.

V tejto súvislosti polícia apeluje na vodičov, aby pri prejazde týmto úsekom zvýšili svoju pozornosť, opatrnosť, dôsledne dodržiavali pravidlá cestnej premávke a riadili sa pokynmi polície.