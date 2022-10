Na vývoji pracovali 3 roky: Slováci prinášajú jedinečný prípravok na problémy s trávením

Keď pána Bundalu pred rokmi začali trápiť bolesti kĺbov, objavil silu bylín, ktoré mu pomohli v najhoršom. Časom objavil množstvo ďalších prospešných účinkov. Tušili ste, že bylinky môžu vyriešiť aj problémy s trávením?

Rodinná firma s príbehom

„Keď otec uveril v silu bylín, začal si podrobnejšie študovať aj iné bylinky a ich účinky. Niektoré dokonca vlastnoručne vykopal v našej záhrade, spracoval a vymaceroval,“ opisuje syn Albert. Domáce tinktúry z bylín zo Slovenska a Česka mu naozaj pomohli a preto o nich rozprával svojim kamarátom a známym, ktorí chceli liečivé zmesi tiež vyskúšať. Tak vznikla rodinná firma Panakeia, ktorá postupne hľadá recepty na všetky problémy ľudského tela.

Pomoc pri trávení od Slovákov Slovákom

Na to, aby boli ich prípravky bezpečné a účinné musia byť splnené viaceré podmienky a celé to začína štúdiom. „Keď sa začneme venovať nejakej bylinke, najprv ju celé týždne študujeme, čítame vedecké články, staré knihy a čerpáme informácie od osvedčených bylinkárov,“ vysvetľuje Albert. Keďže množstvo ľudí nielen na Slovensku trápia aj žalúdočné či tráviace problémy, snažili sa Bundalovci nájsť prípravok, ktorý by im mohol uľaviť.

Pri problémoch s trávením sa osvedčila tinktúra z mäty, pretože táto rastlinka dokáže tíšiť bolesť pri žalúdočných ťažkostiach a účinkuje aj proti nadúvaniu. Podobne má priaznivé účinky na trávenie pamajorán obyčajný, ktorý tiež spracovávajú na tinktúru. Vrcholom snahy je však prípravok Kopanyčársky vyprošťovák, ktorý je pripravený z unikátnej zmesi bylín a dokáže pomôcť vždy, keď máte ťažký žalúdok, preženiete to s jedlom či alkoholom.

Receptúru zo 14 bylín tvorili 3 roky

Výsledok snaženia však stál za to. Bundalovci vytvorili jedinečný kopanyčársky vyprošťovák, ktorý prinesie pri pocite ťažkého žalúdka rýchlu úľavu. „Obsahuje až štrnásť druhov bylín a ide o našu najzložitejšiu receptúru, ktorú sme tvorili tri roky. Rok sme testovali zloženie, až sme ho doladili k dokonalosti,“ hovorí Albert. Mix štrnástich bylín účinkuje nielen pri podpore trávenia a odstraňuje kŕče, ale tiež črevá prečistí. Tajomstvo jeho účinnosti tkvie jednoznačne v zložení. Obsahuje napríklad tieto bylinky:

• Horec žltý pomáha pri črevných kolikách a zápche. Pôsobí žlčopudne a tak podporuje funkciu žlčníka a pečene, reguluje trávenie, zosilňuje činnosť čriev.

• Angelika lekárska stimuluje tvorbu žalúdočných žliaz, tlmí nadúvanie a podporuje činnosť pečene.

• Mäta prieporná uľavuje od pocitu ťažkého žalúdka a nadúvania, je účinná proti plynatosti, uvoľňuje hladké svalstvo, uľavuje od kŕčov.

• Nátržník husí odstraňuje bolesti brucha, podporuje trávenie, upravuje stolicu a odstraňuje hnačky, eliminuje žalúdočné kyseliny.

• Ibiš lekársky obsahuje slizovité látky, ktoré účinkujú zmäkčujúco a protizápalovo pri gastritíde, žalúdočných vredoch, kolike.

• Pamajorán obyčajný odstraňuje kŕče pri bolestiach žalúdka a čriev, účinný pri zápaloch pečene, zlepšuje trávenie a podporuje chuť do jedla, má antibakteriálny účinok a pôsobí prečisťujúco na plesne v črevách.

Účinky testovali sami na sebe

Z Kopanyčárskeho vyprošťováku sa stal čoskoro jeden z najobľúbenejších a najpredávanejších prípravkov. Skvelú skúsenosť majú navyše Bundalovci aj v rodine. „Ide o jeden z obľúbených prípravkov môjho brata. Keď to občas preženie s jedlom alebo pitím, má ho vždy poruke a zachraňuje ho od nepríjemných pocitov v žalúdku. Odkedy ho používa, ráno je aj po oslave fit a bez bolestí brucha či hlavy.“

ZISTITE VIAC O KOPANYČÁRSKOM VYPROŠŤOVÁKU