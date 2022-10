Tínedžerka má telo pokryté bolestivými vyrážkami: Dojímavý odkaz pre rovesníkov bojujúcich s chorobami

19-ročné dievča trpí chorobou, ktorá zaskočila samotných lekárov. Roky sa neúspešne snažia o určenie diagnózy. Teraz sa rozhodla, že skončí s mejkapom a ukáže svoju pravú tvár.

Ako informuje Daily Star, dievča má kožnú chorobu, ktorá jej spôsobuje vyrážky pripomínajúce modriny. Nancy Morel si ich prvýkrát všimla počas nakupovania so svojou mamou Jackie ešte v roku 2015. V tom čase si myslela, že ju poštípal hmyz, alebo ide o alergickú reakciu. Človek nikdy nevie a pre istotu navštívila Univerzitnú nemocnicu Miltona Keynesa. Doktori si s ňou nevedeli dať rady, preto ju premiestnili do Addenbrooke Hospital v Cambridge.

“Celú pokožku mám pokrytú vyrážkami a modrinami. Mám pocit, akoby ma bodali stovky ihiel,” vysvetlila Nancy. Modriny vraj ovplyvňujú jej každodenný život. Vyskúšala nespočetné množstvo krémov, no bez úspechu. “Bola som neustále unavená a necítila som sa dobre. Vplývalo to na moje správanie a dokonca boli obdobia, kedy som nemohla chodiť do školy. Našťastie, v škole ma všetci podporovali,” dodala. Prichádza zmena. Ľudia na ňu často zazerajú, ale nerobí si z toho ťažkú hlavu.

“Učím sa milovať samú seba. Píšu mi tisícky dievčat a chlapcov, ktorí majú vlastné problémy so svojím telom. Chcem, aby sociálne siete boli lepším miestom pre každého. Som krásna, aj keď nezapadám do tradičných predstáv o kráse,” povedala krásnu myšlienku na záver.