Biden sa nestretne s významným predstaviteľom z Blízkeho východu: Vzťahy medzi krajinami visia na vlásku

Americký prezident Joe Biden nemá v úmysle stretnúť sa na summite skupiny G20 so saudským korunným princom Muhammadom bin Salmánom. Stanici CNN to dnes povedal Bidenov poradca pre národnú bezpečnosť Jake Sullivan v súvislosti so zhoršujúcimi sa vzťahmi medzi Rijádom a Washingtonom. Summit sa v novembri koná v Indonézii.

Prezident nemá v pláne stretnúť sa s korunným princom a žiadne zmeny v tomto ohľade v "dohľadnej dobe" nenastanú, povedal Sullivan. Biden podľa neho tiež prehodnotí vzťahy so Saudskou Arábiou po rozhodnutí Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a jej spojencov na čele s Ruskom znížiť ťažbu ropy o dva milióny barelov denne, ale nebude rokovať v ponáhľaní, povedal Sullivan. Saudská Arábia má v karteli OPEC hlavné slovo. "Prezident nemieni rokovať unáhlene, bude rokovať metodicky, strategicky a dá si na čas, aby sa poradil s členmi oboch strán, a tiež aby mal možnosť vrátiť sa do Kongresu, aby s nimi mohol osobne zasadnúť a spracovať možnosti," povedal Sullivan. Rozhodnutie znížiť produkciu ropy, ktoré prijali ministri členských krajín OPEC a ich spojenci, de facto anulovalo júlové zvýšenie produkcie po Bidenovej návšteve u korunného princa Muhammada bin Salmána. Spojené štáty sú vojenským partnerom Saudskej Arábie, ktoré dodávajú zbrane a majú na jej území rozmiestnené jednotky. Vojenské partnerstvo prežilo aj diplomatické spory spôsobené porušovaním ľudských práv, na ktoré v Saudskej Arábii poukazujú organizácie na ochranu ľudských práv, ale predovšetkým vraždou novinára Džamála Chášukdžího z roku 2018. Tú podľa informácií americkej rozviedky schválil sám korunný princ.