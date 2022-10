Vanessina túžba po veľkom pozadí sa zmenila na závislosť: Vyčerpávajúce cviky jej doslova ničia život

Vanessa Ataides je odhodlaná prekonať nemožné, aby sa stala ženou s najväčším zadkom na svete. Z vyčerpávajúcich cvičení ju chytajú mdloby a nemôže vstať z postele.

Žena búra vlastné limity, aby mala najväčší zadok na svete. Daily Star píše, že každý deň vstáva o štvrtej ráno, aby podstúpila náročný tréning. 36-ročná Brazílčanka dvíha činky a robí drepy hodiny dookola. Aj keď je to extrémne vyčerpávajúce, nehodlá prestať, chce mať 130-centimetrový obvod pozadia.

“Počas tréningu sa stretávam s rôznymi ťažkosťami, bolí ma chrbát a kolená. Bolesti sú niekedy také silné, že mi trvá celý deň, kým sa postavím z postele. Už si tým prechádzam štyri roky. Cvičenia fungujú, môj žadok je stále väčší a väčší. Pracovala som tvrdo, aby som dosiahla to, čo mám. Napriek bolestiam som šťastná,” povedala Vanessa pre Closer. "Uvedomujem si, že je to závislosť. Chcem mať najväčší zadok v Brazílii, ale viem, že keď to dosiahnem, budem chcieť mať najväčší zadok na svete,” uviedla na záver.