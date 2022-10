Streľba v ruskom výcvikovom tábore: Z miesta hlásia najmenej 11 mŕtvych!

Najmenej 11 ľudí zahynulo a ďalších 15 utrpelo zranenia pri streľbe vo výcvikovom stredisku v juhoruskom Belgorode neďaleko ukrajinských hraníc. Do vojakov, ktorí prišli dobrovoľne bojovať na Ukrajinu, začali strieľať dvaja z nich, pôvodom z nemenovaného bývalého sovietskeho štátu.

Informovali o tom ruské štátne agentúry s odvolaním sa na ministerstvo obrany, podľa ktorého išlo o teroristický čin. Útočníci boli zabití, dodala ruské médiá.

Streľba sa odohrala uprostred "čiastočnej" mobilizácie, ktorú 21. septembra nariadil prezident Vladimir Putin. Vyhlásenie mobilizácie vyvolalo protesty a prinútilo státisíce ľudí k úteku z Ruska. Podľa úradov má byť do armády povolaných 300.000 záložníkov, a to predovšetkým ľudia s predchádzajúcimi bojovými skúsenosťami. Podľa neoficiálnych správ ale má byť povolaných do armády na milión mužov.

Ruské vedenie tvrdí, že mobilizácia sa bude týkať len ľudí, ktorí v armáde slúžili v nedávnej dobe. Aktivisti a skupiny na ochranu práv ale informovali, že vojenské obvodné úrady zhromažďovali ľudí bez akýchkoľvek skúseností s armádou. Niektorí z nich boli navyše zo zdravotných dôvodov nespôsobilí na službu.

Niektorí z čerstvo povolaných záložníkov podľa agentúry AP zverejnili videá, na ktorých sú nútení spať na podlahe alebo dokonca vonku a dostávajú hrdzavé zbrane, kým sú poslaní do popredných línií. Úrady priznali, že mobilizácia bola často zle organizovaná, a sľúbili, že situáciu zlepšia.