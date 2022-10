Jakub Exner prebral štafetu v škole na obávanom sídlisku: Študoval v Amerike, teraz učí na Luníku IX! Žiaci ho prekvapili

Foto

Nebude to mať ľahké. Žiaci na rómskom sídlisku majú nového telocvikára na ZŠ Ľ. Podjavorinskej. Obľúbeného učiteľa Stanislava Strižinca (34), ktorý vychoval niekoľko talentov, nahradil kolega z Košíc Jakub Exner (34). Nie je to však žiaden amatér, ktorého by náročné prostredie odradilo. Má skúsenosti z USA a aj keď bude učiť 5 predmetov, má ambície viesť deti k disciplíne a zodpovednosti. Čo ho na škole najviac prekvapilo?