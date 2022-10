Nejasná budúcnosť baru, pred ktorým sa vraždilo: Ponechá majiteľ Roman Samotný Tepláreň napokon otvorenú?

Poprava Juraja Vankuliča († 27) a Matúša Horvátha († 23) hlboko zasiahla majiteľa baru Tepláreň Romana Samotného. Ten mal byť priamo na mieste aj v deň streľby, ale len zhodou okolností sa vraždiacemu šialencovi vyhol.

Krátko po útoku Samotný hovoril, že si nevie predstaviť, že by v prevádzke pokračoval. Z pódia však zaznievala veľká vlna podpory.

Na piatkovej demonštrácii mali hostia viacero silných odkazov aj pre majiteľa baru, ktorý milovala LGBTI komunita. V nich apelovali na to, že Tepláreň by nemala zaniknúť kvôli extrémistovi, ktorý rozhodol vziať život dvom mladým chalanom len preto, lebo nespadali do škatuľky väčšinovej spoločnosti. „Vážim si, ako sa angažuješ, dlho ťa poznám a chcem ťa, Roman, poprosiť: Tepláreň musí ostať otvorená,“ povedal bratislavský župan Juraj Droba. Dav približne 15-tisíc ľudí reagoval aplauzom.

Tepláreň sa totiž stala súčasťou životov mnohých domácich aj návštevníkov. Samotný krátko po vražde hovoril, že len ťažko môže na mieste dvojnásobnej popravy pokračovať. „Aj z úcty k zavraždeným je nemysliteľné, aby sme sa tam ďalej zabávali. Tá rana je taká obrovská, že si neviem predstaviť, že by sme v tom pokračovali,“ odpovedal na otázky zatvorenia baru na Zámockej ulici. Na tvári Romana Samotného sa aj počas protestu zračil veľký smútok za jeho dvoma priateľmi.

Zatiaľ zostáva otázne, či svoje rozhodnutie pokračovať v prevádzke prehodnotí. „Mnohí píšete, aby som nezatvoril Tepláreň. Neviem vám úprimne sľúbiť, že to tak nebude. Tá bolesť je obrovská, ja neviem. Môžem zatvoriť Tepláreň, ale tu každý z vás môže byť novou Teplárňou. Hlas každého z vás môže byť novou Teplárňou, môže byť tým symbolom, ktorý zmení Slovensko. Spolu dokážeme zastaviť nenávisť a vďaka vám všetkým môže vyhrať láska,“ uzavrel.