Pochod proti násiliu konečne zomkol národ: Podporu menšinám vyjadrilo mnoho slávnych osobností! Silné slová prezidentky

Prišli, aby vyjadrili podporu! Na Pochod proti nenávisti prišli v piatok tisíce ľudí, ktorí tak deklarovali jasný postoj k ohavnému činu Juraja († 19). Ten v stredu chladnokrvne popravil Juraja († 27) a Matúša († 23) pred podnikom Tepláreň na Zámockej ulici, ktorý LGBTI+ komunita považovala za prístav pokoja a slobody v centre mesta.

Dve vraždy otriasli Slovenskom a zomkli ľudí, aby extrémistom s homofóbnymi názormi dali najavo, že nemajú miesto v spoločnosti. Medzi neznámymi tvárami sa v dave objavili politici aj známe osoby a prezidentka Zuzana Čaputová prejavom jasne stanovila, akým smerom sa bude krajina uberať. Na znak úcty a ako prejav solidarity s LGBTI+ komunitou vyvesili dúhovú vlajku na Grasalkovičovom paláci. V piatok večer nasvietili aj Bratislavský hrad. Ešte predtým však na pódiu na Námestí SNP vystúpila prezidentka Zuzana Čaputová pred tisíckami ľudí.

V jej príhovore rezonovalo najmä to, že nenávisť sa stala súčasťou našich životov. „V týchto dňoch prežívame hlboký smútok, veľa smútku. Myslím dnes na všetky tie obete a všetkých mladých ľudí, ktorých sme v posledných dvoch týždňoch stratili. Boli to obete či už pri autonehode, bezohľadnosti a predvčerom vraždila nenávisť. Nenávisť, ktorá sa v poslednom období stala súčasťou našich životov, je absurdná. Pred pár dňami nenávisť celkom úmyselne a nie náhodne udrela priamo do našich sŕdc. Zasiahla nás všetkých lebo zasiahla veľmi dôležité hodnoty. Ako spoločnosť sme sa dostali tak ďaleko, že je nevyhnutné, aby sme mali jasno v hlavách a jasné slová, pokiaľ ide o to, čo je dobré a čo nie,“ povedala.

Niekoľkotisícový dav len ticho stál a hltal jej slová. „Preto ešte raz dnes zopakujem: prepáčte, mrzí ma, že naša spoločnosť nedokázala ochrániť vašich blízkych. Prepáčte, že niektorí z vás sa na Slovensku nemôžete cítiť bezpečne. Mrzí ma, že ako členovia, ako ľudia z komunity LGBTI sa cítite stále na Slovensku neprijatí. Patríte sem, ste pre našu spoločnosť hodnotní. A my všetci spolu a bez rozdielu, nenechajme sa rozdeliť. Spojme sily tak ako pred štyrmi rokmi. Spojme všetko zdravé a slušné v tejto spoločnosti. Sme sila, ktorá prekoná nenávisť, a sme sila, ktorá dokáže dať novú šancu našej krajine, aby sme tu už takto nikdy nemuseli stáť z takéhoto dôvodu,“ dodala. Mladí či starí, všetci súhlasili. Na pódiu sa vystriedalo ešte veľa rečníkov, ktorí jednotne odsúdili, čo sa stalo.