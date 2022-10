Európska krajina zatkla už dvoch ruských občanov: Dôvod vás zaručene prekvapí

Nórska polícia v sobotu oznámila, že na letisku v meste Tromsö na pobreží Nórskeho mora zadržala ruského občana, ktorý mal pri sebe dron a kamerové vybavenie. Ide už o druhé takéto zatknutie za týždeň. TASR informuje na základe správ agentúr Reuters a AFP.

Polícia zatkla 51-ročného Rusa v piatok a okrem drona zhabala aj niekoľko pamäťových kariet. Podozrivý sa k použitiu drona v Nórsku priznal. Do Nórska podľa vlastných slov prešiel cez hraničný priechod Storskog vo štvrtok a bol na ceste na arktické súostrovie Špicbergy, známe tiež pod menom Svalbard.

Policajný prokurátor Jacob Bergh vo vyhlásení priblížil, že medzi zaisteným materiálmi boli aj zábery z letiska v meste Kirkenes a tiež fotografie vrtuľníka značky Bell, ktorý patrí nórskym obranným silám. Na vyšetrovaní tohto prípadu sa podieľa aj Nórska tajná služba (PST), dodal. Polícia žiada, aby súd nariadil vzatie podozrivého do väzby na štyri týždne.

Nórsko podobne ako ďalšie západné krajiny v rámci sankcií uvalených na Moskvu pre inváziu na Ukrajinu zakázalo ruským firmám i občanom prelietavať nad svojím územím. Za porušenie tohto zákazu hrozí trojročný trest väzenia.

Už skôr tento týždeň bol zatknutý na priechode Storskog ďalší Rus vo veku 50 rokov, ktorý používal drony a priznal sa k tomu, že lietali "naprieč celou krajinou". Odmietol však, že by sa akokoľvek previnil. Zatkli ho, keď sa chcel vrátiť do Ruska - mal pri sebe dva ruské pasy a jeden izraelský. V Nórsku sa nachádzal od augusta a v čase zatknutia pri sebe mal čiastočne zašifrované dáta s množstvom fotografií a videí. V piatok ho umiestnili dočasne do väzby na dva týždne.

Nórsko zvýšilo svoju ostražitosť po tom, čo v posledných týždňoch niekoľko krát spozorovalo pohyb dronov v blízkosti svojej ropnej a plynárenskej infraštruktúry. Nórsko je v súčasnosti najväčším dodávateľom plynu do západnej Európy po tom, čo Rusko pristúpilo k značnému obmedzeniu dodávok.