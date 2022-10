Krajniak prezradil prečo strana podporuje rozpočet: Sme rodina hovorí, že je najsociálnejší v histórii

Koaličné hnutie Sme rodina podporuje návrh rozpočtu na budúci rok, ktorý v piatok schválila vláda, pretože je najsociálnejší a najprorodinnejší v histórii Slovenska. Minister práce a podpredseda Sme rodina Milan Krajniak to vyhlásil po piatkovom (14.10.) rokovaní vlády.

Krajniak poukázal na to, že podľa návrhu rozpočtu na rok 2023 má ísť na sociálnu oblasť o 2,83 miliardy eur viac, ako to bolo v tomto roku. "Takýto gigantický nárast výdavkov v sociálnej oblasti v histórii Slovenska nebol ani náznakom," podotkol.

Priblížil, že suma 2,83 miliardy eur obsahuje navýšenie prídavkov na deti, valorizáciu dôchodkov a zahŕňa aj 900 miliónov eur, ktoré má Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR v rozpočte na pomoc domácnostiam v súvislosti s vysokými cenami energií.

Zdôraznil, že návrh rozpočtu nepodporuje preto, že je to v tejto krízovej dobe akési východisko z núdze, ale práve preto, lebo podľa neho ide o najprorodinnejší a najsociálnejší rozpočet v histórii SR. "Budem argumentovať komukoľvek, že nehlasovať za tento návrh rozpočtu v parlamente znamená, že ukrátime rodiny na Slovensku, zamestnancov, dôchodcov o 2,83 miliardy eur. To je to navýšenie, ktoré na budúci rok máme pripravené," dodal Krajniak.

Vláda v piatok schválila návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2023 až 2025. Vyplýva z neho, že deficit verejných financií SR by mal v budúcom roku vzrásť na 6,44 % hrubého domáceho produktu (HDP) z tohtoročných takmer 5 %.