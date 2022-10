Verdikt, na ktorý čakalo celé Slovensko: Poslal súd Dědečka do väzby?

Padlo rozhodnutie v prípade opitého šoféra Dušana Dědečka! Bývalý funkcionár Deaflympijského výboru Slovenska, ktorý minulý týždeň opitý zabil päť ľudí, ide do väzby.

Rozhodnutie Okresného súdu v piatok (14.10.) zrušil Krajský súd v Bratislave. Vyhovel tak sťažnosti prokurátora proti minulotýždňovému rozhodnutiu Okresného súdu Bratislava I.

V piatok prišiel na súd Dušan Dědeček, ktorý má na svedomí životy piatich mladých ľudí, ktorí sa stali obeťami jeho jazdy pod vplyvom minulý víkend. Dědeček vtedy vrazil autom do zastávky MHD na Zochovej. Niektorí študenti boli na mieste mŕtvi, ďalších odviezli do nemocnice s vážnymi zraneniami.

Keď dorazil na súd, mal roztrasený hlas a prosil rodiny obetí o odpustenie. "Myslím na to, čo som urobil, a je to pre mňa nočná mora. Strašne to ľutujem a veľmi ma mrzí, čo som spravil rodičom. Nemôžem asi nič povedať, čo by mi verili, ale verte mi, že ma to strašne mrzí a budem ich prosiť zvyšok života o odpustenie, aj keď odpustiť sa to nedá," vyjadril sa v piatok na súde pred médiami.

Prokurátor vo svojej sťažnosti proti nevzatiu do väzby obvineného argumentoval napríklad jeho vekom 60 rokov, čo spolu s možným vysokým trestom zakladá riziko úteku. Obhajca Dušana Dědečka Jiří Kučera, naopak, dnes pred súdom uviedol, že obvinený polícii odovzdal svoj pas. Dědeček zase pred súdom vyhlásil, že na súd príde vždy vtedy, keď bude predvolaný. „Nikdy nebudem riadiť žiadne motorové vozidlo," povedal s tým, že incident je aj podnetom odnaučiť sa piť. Takisto argumentoval, že má povinnosti v rámci svojho zamestnania v Deaflympijskom výbore Slovenska