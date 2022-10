Krajský súd opäť rozhoduje: Skončí nakoniec Dědeček vo väzbe? Všetko sa môže zmeniť!

Už v piatok (14.10.) Krajský súd rozhodne rozhodne či Dědeček skončí vo väzbe. Okresný súd ho síce minulý týždeň pustil na slobodu, ale to sa môže po dnešku zmeniť.

Keďže sa prokurátor, ktorý pre Dědečka žiadal väzbu, voči rozhodnutiu odvolal, Krajský súd môže rozhodnutie zmeniť. Ak však Krajský súd rozhodne inak, obvinený pôjde do väzby, v ktorej bude do konca vyšetrovania prípadu.

"Myslím na to, čo som urobil, a je to pre mňa nočná mora. Strašne to ľutujem a veľmi ma mrzí, čo som spravil rodičom. Nemôžem asi nič povedať čo by mi verili, ale verte mi, že ma to strašne mrzí a budem ich prosiť zvyšok života o odpustenie, aj keď odpustiť sa to nedá," vyjadril sa pred médiami Dědeček.

Jeho stíhanie na slobode nahnevalo celé Slovensko. Prokurátor Juraj Chylo navrhoval pre Dědečka útekovú väzbu. Odôvodňoval to tým, že mu hrozí trest 20 - 25 rokov až doživotie a bude sa mu chcieť vyhnúť. Sudca Marek Filo, ktorý o väzbe rozhodoval sa s jeho názorom nestotožnil, keďže podľa neho samotná hrozba vysokého trestu nie je dostatočným dôvodom na väzobné stíhanie.