Majiteľ Teplárne neudržal slzy: Cítim obrovský smútok a bolesť, bola to úkladná poprava

Ku hroznej tragédii, ktorá sa stala v stredu (12.10.) v neskorých nočných hodinách sa vyjadril aj majiteľ Teplárne Roman Samotný. V súvislosti s vraždou Matúša a Juraja zorganizovali spolu so zástupkyňou inciatívy Inakosť Janou Jablonickou-Zezulovou tlačovú besedu.

Iniciatívou Inakosť to podľa slov Jany Jablonickej-Zezulovej veľmi otriaslo a nikdy neverili, že sa takým niečím budú musieť zaoberať. LGBTI komunita sa v podniku Tepláreň vždy cítila príjemne a bezpečne.

Najviac celý prípad otriasol práve majiteľom Teplárne, Romanom Samotným. "Ja cítim obrovský smútok a bolesť. To, čo sa včera stalo je hrozné. Bola to proste úkladná poprava. Vrah prišiel, vyčkával tam a zblízka zastrelil dvoch ľudí," zadržiaval slzy.

Pre komunitu bol podnik domovom a boli ako rodina. Obete boli pre neho blízkymi priateľmi. Podľa majiteľových slov ho to vydesilo, keďže išlo o plánovaný čin a páchateľ nekonal v afekte. "To čo sa stalo sa môže stať každému z nás, len preto, akými sme sa narodili. Je to vedomý útok na LGBTI+ komunitu, je to vedomý útok na bezpečnosť Slovenska," pokračuje Samotný.

Apeluje na každého, aby si uvedomil, že tam mohol sedieť ktokoľvek. Ide podľa neho o rozdúchavanie nenávisti a už dlhodobo sa báli, že sa niečo také môže stať. "Nám do Teplárne posielajú každý týždeň na sociálnych sieťach grcajúce smajlíky. Každý týždeň nám pľujú na dvere a každý týždeň nám zoškrabávajú dúhovú nálepku, ktorú máme na dverách," priznáva.