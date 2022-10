Vedci umelo vytvorili ľudský mozog: Blíži sa technologická doba? Neskutočné, čo objav dokáže!

Experiment vrhá úplne nové svetlo na to, ako funguje šedá a biela hmota - ponúka nádej na vývoj nových spôsobov liečby Alzheimerovej choroby a iných neurologických chorôb. Čo sa vedcom podarilo?

Ľudský mozog vyvinutý v laboratóriu sa naučil hrať klasickú videohru Pong. A to len za päť minút. Informáciu priniesol britský portál Mirror. Orgán s názvom DishBrain obsahuje 800 000 neurónov, ktoré všetky žijú a fungujú v tandeme. Vrhá to nové svetlo do toho, ako funguje sivá a biela hmota – ponúka nádej na vývoj nových spôsobov liečby Alzheimerovej choroby a iných neurologických chorôb. Orgán vytvorený v laboratóriu sa oveľa viac podobá skutočným veciam než AI (umelá inteligencia) – ktorej trvá 90 minút, kým zvládne počítačovú výzvu.

Vedúci autor Doktor Brett Kagan, vedúci vedecký pracovník biotechnologického start-upu Cortical Labs v Memphise, Tennessee, povedal: „Ukázali sme, že dokážeme interagovať so živými biologickými neurónmi takým spôsobom, že ich to núti zmeniť svoju aktivitu – čo vedie k niečomu, čo pripomína inteligenciu." Bunky sa kultivujú v Petriho miskách na vrchole mikroelektródových polí, ktoré čítajú ich aktivitu. Pohybujú ovládacou konzolou tam a späť podľa umiestnenia lopty.

"DishBrain ponúka jednoduchší prístup k testovaniu fungovania mozgu a získaniu prehľadu o oslabujúcich stavoch, ako je epilepsia a demencia," vyjadril sa generálny riaditeľ spoločnosti Cortical Doktor Hon Weng Chong. Je to prvýkrát, čo boli takéto neuróny stimulované, aby vykonávali cielené úlohy štruktúrovaným a zmysluplným spôsobom.