Neodolali ste ani vy chuti lahodného avokáda? Udržať ho čerstvé je celá veda: Vieme, ako na to!

Avokádo je superpotravina, ktorú si obľúbili mnohí. Či už kvôli chutnému guacamole alebo len ako vylepšeniu ku vajíčkam či toastu. Kúpiť dobré avokádo a správne ho skladovať je ale celá veda. Poradíme vám ako na to!

Ak nezjete avokádo hneď, ako sa vrátite domov z obchodu s potravinami, možno ste si všimli, že akékoľvek zvyšky avokáda sa rýchlo menia zo zeleného na hnedé. Web Eating well píše, že hnedá farba je len oxidácia – stáva sa to aj iným produktom, ako sú jablká a zemiaky, keď sú vystavené kyslíku. Transformácia je takmer okamžitá so všetkými tromi, ale jablká a zemiaky sa môžu vyhnúť oxidácii ponorením do vody. Bohužiaľ to nie je riešenie pre avokádo, ale existujú spôsoby, ako tento proces spomaliť.

Ako skladovať načaté avokádo



Sú chvíle, keď polovica avokáda stačí na to, čo pripravujeme (avokádový toast alebo šalát) a plytvanie týmto zeleným zlatom neprichádza do úvahy. Sú možnosti, ako ho udržať čerstvé.



Dužina v šupke



Ak ste ešte nevybrali dužinu z avokáda, nechajte ho v šupke a kôstku ponechajte neporušenú, ak môžete. Šupka a kôstka blokujú kyslík, aby sa dostal k dužine, čím sa obmedzuje jej odhalenie a nevyhnutné zhnednutie. Ak chcete pomôcť zachovať zvyšok, umiestnite plastový obal priamo na potravinu, aby sa k nemu nedostal vzduch, a uložte ho do chladničky. Malo by zostať zelené aspoň dva dni.

Skladované s cibuľou



Polovicu avokáda môžete vložiť do vzduchotesnej nádoby s nakrájanou cibuľou a dať do chladničky. Výpary z cibule spomaľujú proces hnednutia. Vaše avokádo zostane zelené najmenej dva dni, ale môže absorbovať cibuľovú chuť. To by mohlo byť výhodou aj nevýhodou, v závislosti od toho, čo s ním plánujete urobiť.