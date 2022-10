Biden neskrýva zlosť, ale musí byť opatrný: Ide o dôležitého spojenca! Má Saudská Arábia bližšie k Rusom?

Americký prezident Joe Biden varoval, že Saudská Arábia ponesie "následky" za to, že ropné zoskupenie OPEC+ rozhodlo začiatkom októbra o výraznom znížení produkcie ropy. Saudská Arábia patrí k najväčším producentom a je lídrom zoskupenia. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.

Biden povedal, že čoskoro pristúpi k určitým opatreniam. Jeho poradcovia medzitým dodali, že americká administratíva zvažuje prehodnotenie vzťahov so Saudskou Arábiou, ktorá sa podľa nich takýmto spôsobom pridala na stranu Ruska. To už takmer osem mesiacov bojuje proti Ukrajine a zníženie ťažby ropy, ktoré podporí cenu suroviny na svetových trhoch, prileje do ruskej štátnej pokladnice ďalšie potrebné financie.

Senátor za Demokratickú stranu Richard Blumenthal zo štátu Connecticut a republikánsky člen Snemovne reprezentantov Ro Khanna z Kalifornie navrhli okamžité zastavenie dodávok zbraní pre Rijád, pričom embargo by trvalo rok. Pozastavenie dodávok by zahrnovalo aj náhradné diely, servisné služby a logistickú podporu.

Zatiaľ je otázne, ako ďaleko by Biden zašiel, aby dal najavo nespokojnosť s krokmi komplikovaného, avšak pre USA dôležitého spojenca na Blízkom východe. Biden v rozhovore pre CNN povedal, že plánuje s Kongresom prediskutovať ďalšie kroky voči Saudskej Arábii, zatiaľ však priamo nepodporil návrh na pozastavenie dodávok zbraní pre Rijád.

Už do úradu prezidenta prichádzal s tým, že upraví vzťahy USA so Saudskou Arábiou v reakcii na jej problémy v dodržiavaní ľudských práv, v júli však krajinu navštívil a stretol sa aj s korunným princom, ktorému sa pôvodne pre vraždu novinára Džamála Chášukdžího vyhýbal.

Teraz Biden povedal, že USA odpovedia na rozhodnutie Saudskej Arábie podporiť výrazné zníženie ťažby ropy. Pre Bidena prichádza krok OPEC+ v najnevýhodnejšom čase, keďže v novembri budú doplňovacie voľby do Kongresu a v tomto období nie je pre prezidenta ideálne, ak ceny na čerpacích staniciach rastú.

"Ponesú určité následky za to, čo urobili," povedal americký prezident. Ako dodal, nebude sa púšťať do podrobností, avšak následky budú.

Minister zahraničných vecí Saudskej Arábie Faisál bin Farhán v reakcii na vyjadrenia z USA pre televíziu Al Arabíja však uviedol, že rozhodnutie OPEC+ je "čisto ekonomické". Zoskupenie OPEC+, ktoré okrem Saudskej Arábie a ďalších členov Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) zahrnuje aj ďalších producentov na čele s Ruskom, začiatkom októbra rozhodlo o znížení produkcie až o 2 milióny barelov denne (1 barel = 159 litrov). To je najvýraznejšie zníženie ťažby zo strany členov OPEC+ od roku 2020.