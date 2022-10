Toto je divočina! Zaži National Geographic na Nivách už len do nedele

Očarujúce a neuveriteľné fotografie z rôznych kútov sveta, to je National Geographic, ktorý neprestáva fascinovať už 5 generácií. Tento týždeň môžete prísť osláviť 20 rokov National Geographic na Slovenku. Tak šup, šup, do bratislavského Nivy centra.

Na Nivách na vás čaká do nedele 16. októbra, každý deň od 15:00 do 18:00 hod., 5 interaktívnych stanovíšť – Voda, Vzduch, Zem, Šport a príroda, Objavy. Čo všetko viete o vode a ako funguje vodná dráha? Dokážu balóny prenášať rôzne predmety? Zvládnete zachrániť našu planétu? Príďte to zistiť! V rámci jedinečnej interaktívnej výstavy National Geographic si môžete precvičiť vaše športové danosti a zistiť, či máte zmysel pre orientáciu v prírode.

Budeme sa hrať, súťažiť, testovať svoje vedomosti v kvízoch a, samozrejme, sa aj odmeňovať. Tak s kým sa vidíme na Nivách?

Viac na nivy.com.