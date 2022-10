Tvrdé slová Radičovej: Poriadne skritizovala Kollárovo hnutie, upozornila na zvláštnosť pri Matovičovi

Pre časť opozície sú predčasné voľby nevyhnutné, pretože potrebujú zvrátiť rozbehnuté vyšetrovania korupčných káuz, vyjadrila sa Iveta Radičová.

Sociologička a bývalá premiérka to povedala v diskusnej relácii Karty na stôl týždenníka Plus 7 dní. „Dokonca potrebujú nastaviť úplne iné podmienky pre výkon vyšetrovania Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) a polície. To je priam až pud sebazáchovy," dodala Radičová.

Ďalej tvrdí, že koalícia si vystačí sama, aby sa zničila. „To, čo je znervózňujúce a neupokojujúce sú vnútorné súboje a boje v rámci koalície a prijímanie nekvalitných zákonov," tvrdí sociologička.

Iveta Radičová sa zmienila aj o hnutí Sme rodina, o ktorom si myslí, že má vplyv na väčšinu zákonov. „Zvalcuje to jedno šesťpercentné hnutie, ktoré na to nedostalo mandát vo voľbách. Menia zákony úplne zásadným spôsobom. Dokonca sa vyjadruje, či bude, alebo nebude za predčasné voľby, akoby malo toto hnutie tretinu poslancov v parlamente," zdôraznila Radičová.

Taktiež dodala, že pri schvaľovaní návrhu zákona o hmotnej zodpovednosti politikov, Sme rodina návrh nepodporilo. „Líder hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Igor Matovič vyčítal strane Sloboda a Solidarite (SaS), že nezahlasovali za návrh. Sme rodina to nevyčítali," doplnila.