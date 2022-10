Na Ukrajine prebiehajú tvrdé boje, on chce diskutovať: Orbán vyzval EÚ na prehodnotenie sankcií!

Sankcie Európskej únie voči Rusku netreba odvolať, ale bolo by ich potrebné prehodnotiť – záujmom Európy totiž nie je vymeniť ruskú závislosť na energiách za americkú, myslí si predseda maďarskej vlády Viktor Orbán.

Povedal to na panelovej diskusii, ktorú v utorok (11.10.) v nemeckej metropole zorganizovali noviny Berliner Zeitung a konzervatívny časopis Cicero. Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti. Podľa internetového vydania denníka Népszava Orbána v pondelok (10.10.) prijal nemecký spolkový kancelár Olaf Scholz prvýkrát po tom, čo v decembri 2021 obsadil kreslo spolkového kancelára.

Maďarský ministerský predseda na panelovej diskusii v utorok priznal, že má ťažké rokovania s Európskou komisiou, a preto musí formulovať veľmi obozretne. "To, čo Európska komisia robí vo veci sankcií, je katastrofálne," povedal Orbán a dodal, že nemá problém so samotnými sankciami voči Rusku, ale so spôsobom ich implementácie, pretože úplne ignorujú európske záujmy a ničia európsku ekonomiku.

"Potrebujeme nezávislosť, nie zraniteľnosť, ale teraz meníme ruskú závislosť za americkú, čo je možno politicky pohodlnejšie, pretože Američania sú na rozdiel od Rusov demokrati.