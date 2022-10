Francúzska vláda hrozí, že blokády rafinérií a skladov ukončí: Neváhajú použiť hrubú silu!

Francúzska vláda v utorok pohrozila, že násilím preruší blokády rafinérií a skladov ropných produktov, ktorých zamestnanci vstúpili do štrajku. Informovala o tom agentúra AFP, podľa ktorej približne tretina čerpacích staníc vo Francúzsku má nedostatok pohonných látok alebo ich už nemá vôbec.

Štrajk zamestnancov energetického gigantu TotalEnergies a ďalších veľkých ropných spoločností vstúpil do tretieho týždňa a rokovania o mzdách uviazli v mŕtvom bode, konštatovala agentúra AFP.

Ministri vlády a prezident Emmanuel Macron vyzvali na riešenie tejto krízy rokovaním, ale hovorca vlády Olivier Véran v utorok (11.10.) pohrozil použitím sily v záujme ukončenia blokád, ktoré ochromili niekoľko francúzskych rafinérií a ropných skladov. Dodal, že vláda by následne povolala do služby kvalifikovaný personál, aby sa situácia so zásobovaním pohonnými látkami vrátila do normálu.

Prebiehajúce akcie, ktoré v zariadeniach spoločnosti TotalEnergies organizuje ľavicová odborová organizácia CGT, označil Véran za "neprimerané a za hranicou zákona".

Hovorca francúzskej vlády pripomenul, že vedenie ropného gigantu "má právo požadovať zrušenie blokád pred tým, ako sa začne rokovať" o požiadavkách odborárov. Spresnil, že aj po obnovení prístupu k rafinériám a skladom bude trvať približne dva týždne, kým sa situácia s palivami vo Francúzsku vráti do obvyklého stavu.