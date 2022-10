Stavebné práce na dôležitom bratislavskom moste: Obmedzenia potrvajú týždne, opravovať budú na etapy

Národná diaľničná spoločnosť vymení mostné závery na Prístavnom moste v ľavom jazdnom páse medzi križovatkami Bratislava-Petržalka a Bratislava-Prievoz. S výmenou sa začne počas najbližšieho víkendu (15. - 16. 10.).

"Úplné ukončenie prác vrátane zrušenia všetkých obmedzení je naplánované na prelome októbra a novembra," informovala TASR hovorkyňa NDS Eva Žgravčáková.

Práce sa podľa jej slov uskutočnia vo viacerých etapách, počas výmeny a osadenia nového mostného záveru je potrebné rátať s čiastočnou uzáverou diaľnice D1. "Výmena mostných záverov je nevyhnutná pre zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky," zdôraznila.

Prístavný most sa nachádza na diaľnici D1. Hlavný oceľový mostný objekt je dlhý 457,8 m, nadväzujúce estakády majú 843,6 m. Prístavný most uviedli do prevádzky ešte v 80. rokov 20. storočia, najskôr pravý most v decembri 1983 a následne ľavý v roku 1985.