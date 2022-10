Bittó Cigánikovej peklo na Ukrajine láme srdce: Ak je tu niekto terorista, tak sedí v Kremli! Desivé video z útoku

V pondelok ráno obleteli médiami informácie o rozsiahlych útokoch v ukrajinských mestách. Útoky prišli len krátko po výbuchu na Kerčskom moste, ktorý slúži na zásobovanie Krymu. Podľa ruského prezidenta Vladimira Putina je za incidentom ukrajinská tajná služba. Tento útok označil za teroristický čin. Zdá sa, že v nedeľu v noci začal prezident so svojou pomstou.

Od nedeľňajšej noci hlásia ukrajinské mestá správy o výbuchoch. Terčom ruskej agresie sa stal aj Kyjev, v ktorom reportéri AFP hlásili najmenej päť výbuchov. Naposledy zasiahli ruské raketové útoky ukrajinskú metropolu koncom júna.

Sociálnymi sieťami sa šíri množstvo videí, na ktorých sú tieto útoky zaznamenané. Podobné video zdieľala na Facebooku aj poslankyňa Jana Bittó Cigániková. To, čo sa u nášho suseda deje, jej láme srdce. "Ak je tu niekto terorista, tak sedí v Kremli. Ak majú naši putinofilci deti a posielajú ich ráno do školy, tak by sa mali pozrieť na to, ako vyzerá počínanie skutočnej teroristisckej organizácie z Moskvy, ktorá cielene zabíja civilistov," odkazuje priaznivcom ruského režimu saskárka.

Poslankyňa absolútne nesúhlasí s vyhlásením ruského lídra. Podľa nej robí teroristické činy práve Rusko: "Putin a jeho obhajcovia majú toľko drzosti, že údery brániacej sa krajiny na infraštruktúru označujú za teroristické činy. Nie, teroristické činy sa dnes udiali v Kyjeve, včera v Záporoží a dejú sa už vyše pol roka po celom území nášho suseda."

Slovensko sa aktívne zapája do pomoci pre Ukrajinu v podstate od začiatku vojny. Len pred pár dňami ukrajinskú obranu voči agresii Ruskej federácie posilnili ďalšie dve samohybné kanónové húfnice Zuzana 2 slovenskej výroby. "Naša podpora Ukrajiny je reálna, efektívna a adresná. Dodali sme jej kľúčový a naozaj kvalitný samohybný autonómny delostrelecký systém schopný zabezpečiť účinnú paľbu, ktorá v tomto prípade pomôže zachraňovať životy a existenciu nezávislej a suverénnej Ukrajiny," uviedol po bezpečnom dodaní húfnic minister obrany Jaroslav Naď s tým, že s pomocou Slovensko hodlá pokračovať.