Zásadný krok Kremľa! Vymenili veliteľa ruských síl na Ukrajine: Sila, čo všetko má za sebou!

Ruské ministerstvo obrany vymenovalo nového veliteľa ruských jednotiek nasadených na Ukrajine - stal sa ním doterajší veliteľ Južného vojenského okruhu a veliteľ ruských vzdušných a kozmických síl Sergej Surovikin.

S odvolaním sa na hovorcu rezortu Igora Konašenkova o tom informovala agentúra Interfax.

"Z rozhodnutia ministerstva obrany Ruskej federácie bol armádny generál Sergej Surovikin menovaný veliteľom Zjednotenej skupiny vojsk (síl) v oblasti špeciálnej vojenskej operácie," uviedol Konašenkov. Špeciálnu vojenskú operáciu Moskva oficiálne nazýva svojou inváziou na Ukrajinu.

Päťdesiatpäťročný Surovikin sa zúčastnil druhej rusko-čečenskej vojny, konfliktu v Tadžikistane a velil ruským vojskám v Sýrii. Veliteľom vzdušných a kozmických síl sa stal v novembri 2017 a verejnosť sa tento rok v júni dozvedela, že velí zoskupeniu Juh.

V sobotu ráno došlo aj k silnému výbuchu na Kerčskom moste, ktorý spája Rusko s anektovaným Krymom. Podľa ruského protiteroristického výboru oheň spôsobil výbuch bomby nastraženej v aute, napísal ruskojazyčný server BBC.

Kerčský most, známy aj ako Krymský most, je pre Rusko vysoko symbolický i dôležitý pri zásobovaní jeho síl na polostrove Kryme, anektovanom v roku 2014, a ďalších okupovaných častiach južnej Ukrajiny. Jeho cestnú časť otváral ruský prezident Vladimir Putin v roku 2018, železničný most otvorili o dva roky neskôr.