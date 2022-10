Muž požiadal ženu o ruku pred zrakom tisícok ľudí: Hanba na tri zimy! Partnerka mu uštedrila poriadnu facku

Verejné požiadanie o ruku na baseballovom zápase tímov Toronto Blue Jays a Boston Red Sex skončilo fiaskom. Diváci sledovali incident v nemom úžase.

Virálne video nazbieralo vyše 200-tisíc videní za menej ako 48 hodín. Na videu je muž, ktorý zastavuje svoju priateľku kráčajúcu ku svojmu miestu na štadióne. Privinul si ju, pobozkal a povedal jej “milujem ťa”. Následne si kľakol na koleno, čo mladej žene vyrazilo dych. Hneď to upútalo pozornosť divákov, ktorí sedeli naokolo. Kľakol si na koleno a z ľavého vrecka vytiahol čiernu škatuľku. Na počudovanie ženy a celého davu, v škatuľke sa nenachádzal prsteň, ale detská sladkosť. Žena nezvládla situáciu a svojmu partnerovi uštedrila poriadnu facku.

Podľa NY Post nie je známe, či išlo iba o žart. Používatelia sociálnych sietí si všimli zaujímavú skutočnosť. Muž mal v druhom vrecku ďalšiu ešte menšiu škatuľku. “Zachoval sa ako idiot. Keď nedokáže byť seriózny pri niečom tak dôležitom, predstavte si, aký musí byť každý deň,” vyjadril sa jeden z komentujúcich. “Chápem, že sa jej to nepáčilo, ale to nie je dôvod na to, aby mu dala facku pred tisíckami ľudí,” napísal ktosi ďalší. Mnohí si myslia, že išlo o predpripravené divadlo v snahe zaujať internet.