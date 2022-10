Nosíte šošovky? Na toto obrovský pozor: Stačil jeden nesprávny krok a žena prišla o oko

Babička, ktorá prišla o oko, bojuje za jasnejšie varovania na kontaktných šošovkách kvôli riziku zradnej infekcie.

Ako píše The Sun, 54-ročnej Marie Mason sa zapálilo ľavé oko. Vodný parazit sa jej dostal do šošovky a následne do očnej rohovky. Zrak sa jej zhoršil a po niekoľkých neúspešných operáciách jej vybrali oko. Odkedy oň prišla, vo svojom živote musela urobiť prevratné zmeny. Marie z anglického Sapcote (grófstvo Leicestershire) pocítila prvú nepohodu v roku 2015. Po zhoršení videnia navštívila doktora, ktorý ju ihneď zobral do nemocnice. Odborníci zistili, že má parazita “acanthamoeba keratitis”, ktorý sa v oku prehryzie k rohovke, čo spôsobuje obrovskú bolesť a v štvrtine prípadov slepotu. Marie nosila šošovky po dobu 30 dní a nosila ich aj v sprche. Verí, že parazit sa jej dostal do oka cez vodu z vodovodného kohútika.

“Musela som prestať pracovať. V tom čase som pracovala v školskej jedálni a každú polhodinu som si kvapkala do očí, hrozne to bolelo. Do nemocnice som chodila dva-trikrát do týždňa,” opísala situáciu Marie. Dva roky po operácii sa jej život začína vracať do normálu. Namiesto toho, aby sa vrátila do starej práce, pracuje pre svojho manžela Jonathana (50) ako asistentka. “Môj život je iný, ale je to príjemná zmena,” uviedla na záver.