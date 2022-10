Mrazivá predpoveď Baby Vangy o vývoji vojny na Ukrajine: Manželky Rusov prepadá panika!

Mrazivá predpoveď jej nedáva spávať! Je nepravdepodobné, že by vojna na Ukrajine v dohľadnej dobe skončila. Manželky ruských vojakov prepadávajú zúfalstvu. Jedna žena dokonca v návale zúfalosti zavolala svojmu manželovi na fronte, pretože ju vydesila veštba slávnej Baby Vangy.

Ako informuje denník Daily Mirror, v telefonáte mu povedala, že sa cíti zdrvene z toho, že nemôžu byť spolu. Muž jej vysvetlil, čo mu hrozí v prípade dezercie, no tieto vážne následky ju nezaujímali. Baba Vanga, prezývaná Nostradamus Balkánu, predpovedala, že vojna u našich susedov bude trvať ešte dva roky. Vzhľadom na to, že viaceré z jej predpovedí boli úspešné (napr. pád Dvojičiek, Brexit, Covid-19), jej slová prídu manželke ruského vojaka hodnoverné.

“Podľa jej predpovedí to potrvá až do roku 2024,” povzdychla si utrápená manželka. Vojna so sebou prináša mnohé obete. Je zvláštne, že žena vôbec nepočíta s najhorším. Jej obavy zrejme upokojuje iná veštba, v ktorej známa veštica tvrdila, že Rusko sa stane pánom sveta. “Všetko sa roztopí ako ľad, len jedno zostane nedotknuté - Vladimírova sláva, sláva Ruska. Všetko jej bude odstránené z cesty a nielenže (Rusko) bude zachované, ale stane sa aj pánom sveta,” uviedla vo svojej predpovedi Vanga.