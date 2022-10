Dušan Dědeček konečne prehovoril: Boli tam ľudia, ktorí ma napadli! Budete sa diviť, čo všetko prezradil

Dušan Dědeček pod vplyvom alkoholu spôsobil dopravnú nehodu a pripravil tak o život 5 mladých ľudí. Teraz po prvýkrát od tragédie prehovoril.

"Nie je to pre mňa vôbec jednoduché. To všetko, čo sme všetci zažili, čo som zažil ja. Žiaľbohu, je to pre mňa stále sen, ktorý sa nedá vrátiť späť a stále mi ide hlavou. Mňa to strašne mrzí, čo som urobil. Mrzia ma tie zmarené životy," hovorí s ťažkým povzdychom a sklopeným zrakom obvinený Dědeček pre TV JOJ.

"Aj keď to rodičia asi nepríjmu, chcem ich poprosiť o zmierenie, ľútosť a ospravedlnenie. Nikdy som to nechcel urobiť. Nikdy som nechcel, aby sa takéto niečo stalo. Nikomu," hovorí Dědeček a včerajší útek pred novinármi spred budovy súdu vysvetlil tak, že cítil obrovský tlak.

Policajný prezident Štefan Hamran po tragédii tvrdil, že vodič auta smrti bol po zrážke agresívny k mužom zákona i k záchranárom, ktorí zo všetkých síl bojovali o životy ranených. "Agresívny som nebol. Boli tam ľudia, ktorí ma priamo napadli, ale nepamätám si, že by som na niekoho kričal, alebo, že by som bol agresívny," vysvetlil svoju verziu obvinený.