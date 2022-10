Mesto na západe môže získať ohromné milióny eur: Čo s balíkom peňazí plánujú urobiť?

Nitra s okolitými obcami môže v nasledujúcom programovom období získať z európskych fondov 40 miliónov eur. Podľa Vladimíra Ballaya z mestského úradu je dôležité, že o využití týchto financií sa bude rozhodovať priamo v regióne. Ako vysvetlil, takzvanú mestskú funkčnú časť tvorí mesto Nitra a 26 obcí.

Ako vysvetlil, takzvanú mestskú funkčnú časť tvorí mesto Nitra a 26 obcí. Zo 40 miliónov eur, ktoré prídu priamo do regiónu, pripadne približne 30 miliónov eur Nitre a zvyšných desať miliónov okolitým obciam. Podľa nitrianskeho viceprimátora Daniela Balka je najdôležitejšie práve to, že sa priamo v regióne rozhodne o tom, ktoré projekty sa v ňom budú realizovať. "Takže sa nebudeme musieť obávať, či budú schválené alebo nie. Samozrejme, že všetky musia byť v súlade s prioritami Programu Slovensko," uviedol.

Nitra bude môcť využiť milióny z fondov Európskej únie (EÚ) na päť základných cieľov. Okrem inovatívnej a inteligentnej transformácie hospodárstva je to aj ekológia, mobilita, riešenie sociálnych problémov a udržateľný a integrovaný rozvoj mestských a vidieckych oblastí.

Podľa Balka to v praxi znamená, že sa podarí zrealizovať viaceré dlhšie pripravované projekty. "Napríklad budeme môcť zmeniť mestskú tržnicu na moderné predajné miesto lokálnych výrobkov. Podporíme Nitru ako zastávku európskej kultúrnej cesty Cyrila a Metoda alebo nábrežie rieky Nitra zmeníme na oddychovú a kultúrnu zelenú zónu. Zároveň budeme môcť realizovať vodozádržné zariadenia, dobudovať kanalizáciu, upraviť verejné priestranstvá v duchu adaptácie na zmenu klímy či budovať sieť záchytných parkovísk ako inteligentných prestupových bodov," uviedol.

Ako zdôraznil, pre celý región bude mimoriadne dôležité, aby sa na čerpanie financií z EÚ dôkladne pripravil. "Máme tu prvý raz obrovskú šancu zvýšiť si v Nitre za 30 miliónov eur kvalitu života. Máme však pred sebou aj obrovskú zodpovednosť kvalitne sa projektovo pripraviť a následne projekty aj realizovať. Ak to nedokážeme, tak dáme spätnú väzbu všetkým skeptikom, ktorí hovoria, že nie je dobré dávať peniaze dole do regiónov, pretože s nimi nevedia nič robiť. Takže ak chceme ukázať, že regióny sú pripravené niesť väčšiu zodpovednosť, tak to musíme zvládnuť," dodal Balko.